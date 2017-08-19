Азербайджанские военные примут участие в чемпионате мира

2017-08-19 11:00 | www.oxu.az | 2

Спортсмены ЦСКА примут участие в 32-ом чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих в Литве.

Как передает Oxu.Az, выпускники Центрального армейского спортивного клуба, которые не раз достойно представляли Азербайджан на соревнованиях под эгидой Международного совета военного спорта, попробуют свои силы на 32-ом чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих, который пройдет 18-25 сентября этого года в литовской Клайпеде. На соревнованиях нашу страну представят 16 спортсменов, 2 судьи и 2 тренера.

Э.А.

