Установлена личность пассажира, направившего пистолет на водителя автобуса – ВИДЕО

2017-08-19 11:08 | www.oxu.az | 2

Министерство внутренних дел Азербайджана прокомментировало видеозапись камеры наблюдения в одном из маршрутных автобусов в Баку, на которой пассажир направляет пистолет на водителя.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, вчера около 20.25 в 7-ое отделение полиции Управления полиции Бинагадинского района поступила информация о том, что неизвестный пассажир зашел в автобус с предметом, похожим на оружие, и стал угрожать водителю.

В результате незамедлительных действий сотрудников Управления полиции Бинагадинского района личность хулигана была полностью установлена. Сейчас принимаются меры по его задержанию.

А.С.

