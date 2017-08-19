Появилась новость о смерти «фаэтонщика» Назима – ОБНОВЛЕНО

2017-08-19 11:16 | www.oxu.az | 3

Как сообщалось, певец Вугар Мамедов сообщил в социальных сетях о смерти Назима Пишьяры («фаэтонщик» Назим).

Сотрудница Oxu.Az по этому поводу связалась с несколькими близкими друзьями Н.Пишьяры.

Близкие «фаэтонщика» Назима опровергли эту информацию. По их словам, певец жив и здоров.

09:27

Певец Вугар Мамедов 2 часа назад сообщил в социальных сетях о смерти Назима Пишьяры, более известного как «фаэтонщик» Назим.

Сотрудница Oxu.Az связалась с В.Мурадовым. Тот заявил, что взял эту информацию со страницы близкого друга Назима Пишьяры Алекпера Шахмурадова. После нашего звонка певец стер запись со своей страницы.

Мы попытались связаться с близкими и друзьями Н.Пишьяры, но безрезультатно.

Айтен Садыгзаде

