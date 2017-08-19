В убежище террористов в Барселоне нашли взрывчатку «Мать Сатаны»

2017-08-19 11:28 | www.oxu.az | 3

Полицейские в Испании, исследовавшие развалины дома в местечке Алканар в Каталонии, обнаружили там следы взрывчатого вещества, известного как «Мать Сатаны», которые использовали в своих терактах боевики «Исламского государства», передает Oxu.Az со ссылкой на El Pais.

Если изначально говорилось о том, что в здании находились газовые баллоны, то теперь эксперты утверждают, что там же были обнаружены следы пероксида ацетона. Это вещество использовалось боевиками ИГ в качестве основы для взрывчатых веществ при атаках в Брюсселе и Париже.

Суть этой взрывчатки заключается в том, что она обладает большой взрывной силой, зачастую не определяется после детонации и легко воспламеняется. По этой причине у нее появилось прозвище «Мать Сатаны». Это вещество обладает примерно такой же взрывной силой, как тротил.

Напомним, днем 17 мая фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны. Ответственность за теракт взяло Исламское государство.

Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Пять террористов были ликвидированы.

По официальным данным, в результате инцидентов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются 65 человек.