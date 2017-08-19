Реформы в правящей партии Турции – подготовка к предстоящим выборам

2017-08-19 11:26 | www.trend.az | 3

Руфиз Хафизоглу

Последнее заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что ««уставшие кадры» в Партии справедливости и развития (ПСР) должны покинуть партийные ряды», на самом деле означает начало нового периода в жизни партии.

Эрдоган впервые за 16 лет существования ПСР призвал к внутренним реформам в партии.

Перемены в политической структуре ПСР является жизненно важным, что в частности, вызвано необходимостью борьбы со скрытыми членами движения Фетхуллаха Гюлена (FETO) приникшими в ряды ПСР. Другая, не менее важная причина связана с тем, что ПСР однозначно нуждается в новых кадрах, и этот факт не скрывает само руководство партии.

Для того что бы понять важность проведения внутрипартийных реформ нужно тщательно рассмотреть историю создания ПСР.

Основная причина политического успеха Эрдогана связана с тем, что создавая ПСР в 2001 году, он смог отойти от окаменевших стереотипов, характерных традиционным исламским политическим партиям того времени, почти всегда возглавляемых более пожилыми политическими деятелями, в частности Неджметтином Эрбаканом.

Эрбакан был, и остается одним из наиболее уважаемых общественных деятелей в истории Турции, однако как политик, в то время он уже не отвечал интересам и чаяниям молодого поколения граждан страны.

Вполне очевидно, что сегодня все политические партии Турции нуждаются в реформах, однако первыми об этом заговорили именно в ПСР – партии, инициировавшей проведение референдума по изменениям турецкой конституции, создав, тем самым возможность для молодого поколения, показать себя в политической жизни страны.

В Турции порядка 30 процентов избирателей – это молодежь, возраст которой не превышает 35 лет.

Однако, следует учесть, что сегодня в Турции сложилась совсем иная обстановка, отличная от того, что было в 2001 году.

В парламенте Турции сегодня представлены четыре политических движения: находящаяся у власти Партия справедливости и развития, а также три оппозиционных движения - Народно-республиканская партия (CHP), Партия национального движения (MHP) и Демократическая партия народов (HDP).

У каждая из этих партий имеются свои внутренние проблемы.

Не исключается что до 2019 года когда в Турции пройдут парламентские , муниципальные и муниципальные выборы CHP и HDP могут создать коалицию и выдвинуть единых кандидатов на выборах.

CHP, MHP и HDP это всего лишь видимая часть оппозиции: существует еще несколько лояльных оппозиционных групп о которых мало кто говорит. Эти оппозиционные группы действуют непосредственно в рядах ПСР.

В первую фракционную группу входят сторонники экс-премьер министра Турции Ахмета Давутоглу - в Турции их называют «'HOCA'CILAR». Эта группа имела тесные контракты с Европой а также могла без особого труда критиковать правительство. Считалось что это группа с самыми либеральными политическими взглядами в Турции.

Но политическая деятельность и планы «'HOCA'CILAR» были раскрыты и нейтрализованы другой группой, получившей название «Пеликан». В итоге, именно благодаря активной пропаганды «Пеликан» против Давтуоглу, премьер в 22 мая 2016 года был вынужден покинуть свой пост.

Во вторую группу входят сторонники экс-президента Турции Абдуллаха Гюля, которых в Турции называют «GÜLCÜ'LER»

В эту группу в основном входит малая часть либералов, некоторые члены ПСР а также экс политики которые когда то были в рядах ПСР. В Турции не исключают что в случае создании новой партии со стороны Абдуллаха Гюля некоторые политики как Бюлент Арындж могут присоединится к его партии. Однако, маловероятно, что Гюль пойдет на создание новой политической партии.

Исламисты это группа людей, которые с первого дня создания ПСР активно поддерживали эту партию. Для них важнее всего не свои личные интересы, а интересы Турции как исламской державы. Эта группа политиков испытывает недовольство в отношении ПСР в связи с тем, что в рядах партии укрепилось немало новых «инородных» политических фигур.

С другой стороны, и против «правоверных» исламистов также ведется «охота» со стороны группы «Пеликан», последняя обладает поддержкой в некоторых кругах правительства.

«Отставку министра Турции по религиозным вопросам Мехмета Гермеза можно считать первым ударом группы «Пеликан» в отношении исламистов в Турции», - сообщают местные СМИ.

Не исключено что до выборов 2019 года в Турции будут осуществлены не только реформы в политических структурах партий, но также ожидается формирования нового правительство уже в 2018 году.

Руфиз Хафизоглу, глава Арабской службы новостей Trend

Твиттер: @rhafizoglu