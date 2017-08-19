В Москве будет установлен барельеф Муслиму Магомаеву

2017-08-19 11:36 | www.oxu.az | 6

На доме в Елисеевском переулке Москвы, где жил известный советский и азербайджанский исполнитель Муслим Магомаев, установят его барельеф.

Как передает Oxu.Az, об этом российскому бюро агентства Report сообщил президент группы компаний Crocus Group Араз Агаларов.

По его словам, разрешение на постановку барельефа на здании напротив посольства Азербайджана в России дал лично мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы с Муслимом были не просто знакомыми, но и близкими друзьями. Поэтому все что связано с ним, для меня очень ценно. Его любил и ценил весь Союз, в том числе политическое руководство СССР, ведь он представлял во всем мире не только Азербайджан, но и весь Советский Союз», - заявил бизнесмен.

Он добавил, что торжественное открытие барельефа великому тенору состоится 15 сентября в Москве.

A.C.

