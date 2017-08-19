В перестрелках в американском штате Флорида один полицейский погиб и трое ранены

2017-08-19 11:35 | www.trend.az | 3

Один полицейский погиб, еще трое ранены в двух перестрелках в американском штате Флорида, соболезнования родственникам погибших выразил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

Как передает РИА Новости со ссылкой на данные агентства, один человек погиб и один тяжело ранен в результате стрельбы во время полицейского рейда в городе Киссимми. Трое подозреваемых задержаны. Двое других полицейских были ранены во время вызова в дом, где была слышна стрельба, в городе Джексонвилл на севере Флориды.

Соболезнования погибшим и пострадавшим выразили Дональд Трамп и губернатор Флориды Рик Скотт.

"Мои мысли и молитвы с полицией Киссимми и их близкими. Мы с вами!" — написал Трамп в Twitter.