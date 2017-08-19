Завтра осадков не ожидается

2017-08-19 11:56 | www.apa.az | 3

20 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, подует юго-восточный ветер.

Как сообщили АПА в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26°, днем 31-36°, в Баку ночью 23-25°, днем 33-35° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 40-50%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 24-25°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 25-26°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 26-27° тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Подует слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 32-37°, в горах ночью 15-20°, днем 23-28° тепла.