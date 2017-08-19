Дети-паралимпийцы из Азербайджана выступят на международных соревнованиях по бочча (ФОТО)

2017-08-19 11:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские паралимпийцы, принимавшие участие и одержавшие достаточно побед на международных турнирах по различным спортивным соревнованиям, при содействии Детского Паралимпийского Комитета, созданного при поддержке ООО Azercell Telekom, готовятся к очередному соревнованию. На этот раз два спортсмена впервые представят Азербайджан на международном турнире по спортивной дисциплине бочча. На турнире, который состоится 4-9 сентября в Москве (Россия), также примут участие такие страны-фавориты, как Англия и Польша.

Azercell, содействуя детскому паралимпийскому комитету, стремиться способствовать интеграции молодежи в общество и повысить их мотивацию для занятий спортом. Детский Паралимпийский Комитет, действующий при поддержке компании с 2014 года, объединив детей и молодых людей из различных регионов нашей страны, предоставил им возможность заниматься спортом, а также представлять Азербайджан на различных международных соревнованиях.

За 21 год своей деятельности в Азербайджане, Azercell всегда старался оказывать всестороннюю поддержку детям-сиротам, детям с различными проблемами, помогал в охране их здоровья, в обеспечении доступа к качественному образованию, поощрении здорового образа жизни, и впредь приложит все усилия, чтобы они не были обделены вниманием и заботой.

Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора - ООО Azercell Telecom, было основано в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 80 процентов территории страны, 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирает службу Azercell. Компания Azercell внедрила в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, систему предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы с одной точки, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE.

Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.