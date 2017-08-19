Перестрелки во Флориде: один полицейский погиб, трое ранены

2017-08-19 11:54 | www.oxu.az | 3

Один полицейский погиб, еще трое ранены в двух перестрелках в американском штате Флорида, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Один человек погиб и один тяжело ранен в результате стрельбы во время полицейского рейда в городе Киссимми, где развита наркоторговля. Трое подозреваемых задержаны. Двое других полицейских были ранены во время вызова в дом, где была слышна стрельба, в городе Джексонвилл на севере Флориды.

Соболезнования погибшим и пострадавшим выразили Дональд Трамп и губернатор Флориды Рик Скотт.

«Мои мысли и молитвы с полицией Киссимми и их близкими. Мы с вами!», - написал Трамп в Twitter.