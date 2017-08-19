В Конгрессе предложили проверить психическое здоровье Трампа

2017-08-19 12:23 | www.oxu.az | 3

Член Палаты представителей США Зо Лофгрен внесла в Конгресс проект резолюции, которая предписывает проверить президента страны Дональда Трампа у медиков и психиатров на способность управлять государством, передает Oxu.Az со ссылкой на Mercury News.

В своем заявлении Лофгрен призвала провести медицинскую и психиатрическую экспертизы американского лидера и указала, что, по ее мнению, у Трампа могут обнаружить начальную стадию слабоумия.

Она отмечает, что у президента «довольно странное поведение и речь, вызывающая обеспокоенность». Конгрессмен предлагает определить, могут ли Трамп и его команда руководить страной.

Также документ Лофгрен предписывает подвергнуть обследованию вице-президента США Майка Пенса.