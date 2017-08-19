Прогноз погоды от синоптиков

2017-08-19 12:30 | www.oxu.az | 2

В воскресенье, 20 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью на Абшеронском полуострове ожидается 23-26, днем 31-36, в Баку ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 45-50%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 24-25, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане – 25-26, в Тюркяне, Говсане, Сахиле и Шихово – 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Будет преобладать местами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 32-37, в горах ночью 15-20, днем 23-28 градусов тепла.