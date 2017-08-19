В Сургуте неизвестный напал с ножом на прохожих

2017-08-19 12:37 | www.trend.az | 3

Неизвестный мужчина напал с ножом на людей в Сургуте, в результате восемь пострадавших госпитализированы, заведено уголовное дело, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение СК РФ.

"Девятнадцатого августа 2017 года около 11.20 по местному времени в городе Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих, причинив восьми гражданам ножевые ранения. Все пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли правоохранители. Он применили оружие, в результате чего нападавший был ликвидирован. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

В настоящее время следователи и криминалисты регионального СК России работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства, мотивы, а также личность нападавшего.