NASA показало сближение огромного астероида с Землей – ВИДЕО

2017-08-19 12:40 | www.oxu.az | 3

Самый крупный астероид со времен начала систематических наблюдений NASA приблизится к нашей планете 1 сентября.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Росбалт, небесное тело, названное Florence, не представляет опасности для Земли, уверяют в американском ведомстве.

Космическое агентство NASA показало, как крупнейший в истории астероид подлетит к Земле.

Астероид диаметром около 4,5 км пролетит на расстоянии в 7 млн км от Земли.

Следующее его сближение с нашей планетой произойдет через 500 лет.