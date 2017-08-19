Азербайджанский депутат поставил отцу памятник – ФОТО

2017-08-19 12:52 | www.oxu.az | 7

Депутат Милли Меджлиса от Сабирабадского района Рустам Халилов подвергся резкой критике в социальных сетях за то, что поставил памятник своему отцу.

Как передает Oxu.Az, депутат установил памятник своему отцу Гюльбабе Халилову перед муниципалитетом села Низами Сабирадабского района.

Как пишут в социальных сетях, жителей села заставляют посещать памятник в важные дни.

64-летний депутат Милли Меджлиса от второго Сабирабадского избирательного округа Рустам Халилов в интервью Ölkə.Az прокомментировал эту новость.

Р.Халилов заявил, что фото выставил житель Шемахи Агамикаил Джебраилов:

«Этот человек сидит в Шемахе и вмешивается в наши дела, говорит ерунду. Все сказанное им – ложь и клевета. Во-первых, это не памятник, а бюст. Во-вторых, мой отец – герой социалистического труда, был депутатом. В советское время за счет своего труда и способностей он получил множество наград. Общенациональный лидер Гейдар Алиев 7 раз был в нашем селе, у моего отца есть памятное фото с ним и т.д. Сейчас какой-то человек несет про моего отца, что ему вздумается. Я считаю ниже своего достоинства отвечать ему».

Депутат заявил, что если клевета в его адрес продолжится, то он обратится в суд:

«Пока не хочу обращаться в суд по этому поводу. Но если так продолжится, я будут вынужден это сделать. Этот человек из Шемахи клевещет на моего отца. Брат этого человека живет в нашем селе и хорошо знаком с нашей родословной. О полезных делах моего отца для нашего района известно всему Азербайджану».

Э.А.

