На востоке Индии из-за наводнения погибли более 150 человек

2017-08-19 12:55 | www.trend.az | 4

Число погибших в результате наводнения в восточном индийском штате Бихар составило 153 человек, всего в зоне затопления оказались более 10 миллионов человек, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Как сообщает в субботу телеканал, причиной наводнения стали мощные муссонные ливни, не прекращавшиеся несколько дней.

По информации телеканала, в помощь пострадавшим от стихии районам направляются армейские подразделения, военнослужащие создают лагеря временного размещения беженцев от стихии. Власти развернули более 1,7 тысячи общественных бесплатных кухонь для жителей пострадавших регионов. Организован сброс с воздуха продуктов питания и предметов первой необходимости для жителей деревень, отрезанных водой.

Сильные муссонные ливни, вызвавшие резкий подъем воды, обрушились на восток и северо-восток Индии в начале августа. Особенно пострадали штаты Бихар, Ассам, Западная Бенгалия, однако в последних двух штатах интенсивность дождей в последние дни снижается, указывает NDTV. По различным оценкам, всего жертвами стихии в пострадавших штатах стали более 300 человек.