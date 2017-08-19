В Баку завершилась 41-я Всемирная скаутская конференция

2017-08-19 13:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку завершилась 41-я Всемирная скаутская конференция, которая проходила с 14 по 18 августа в Бакинском конгресс-центре, сообщили Trend Life в пресс-службе организаторов мероприятия.

Мероприятие было организовано Всемирной организацией скаутского движения (ВОСД) и Ассоциацией скаутов Азербайджана при поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Основными темами для обсуждения на 41-ой Всемирной скаутской конференции стало дальнейшее развитие скаутских организаций, формирование стратегии и плана деятельности, внесение поправок в устав по некоторым вопросам, церемония принятия девяти новых членов в ВОСД.

На конференции были приняты другие важные решения: в частности, Корея была определена в качестве принимающей страны для проведения следующего Скаутского слета "Джамбори" в 2023 году, а Египет избран принимающей стороной для проведения 42-й Всемирной скаутской конференции и 14-го Всемирного скаутского форума, которые пройдут в 2020 году.

В рамках Конференции также состоялось заседание, на котором были избраны 12 новых членов Всемирного скаутского комитета, в число которых также вошел представитель Азербайджана Ильяс Исмаиллы, действующий президент Ассоциации скаутов Азербайджана. Отметим, что представитель Азербайджана впервые был избран в руководящий орган ВОСД.

Председателем Всемирного скаутского комитета на 2017-2020 годы был избран Крейг Турпи из Великобритании, вице­­-председателем стали Джемима Натемле из Ганы и Энди Чапман из США

Следует отметить, что 13-й Всемирный молодежный скаутский форум и 41-ая Всемирная скаутская конференция с участием гостей из 161 страны, являлись первыми, настолько крупными по масштабам мероприятиями, которые проходили в Евразийском скаутском регионе, и вторыми такого уровня в странах мусульманского мира. Напоминаем, что с 2000-го года во Всемирной организации скаутского движения нашу страну представляет Ассоциация скаутов Азербайджана.

Всемирная организация скаутского движения (ВОСД) Скаутинг является одним из ведущих мировых образовательных молодежных движений, привлекающим миллионы молодых людей во всем мире стать активными гражданами для создания позитивных изменений в сообществах, в которых они живут.

С 1907 года, основанный лордом Баденом-Пауэллом, Всемирная организация скаутского движения (ВОСД) является конфедерацией 165 Национальных скаутских организаций, насчитывающей более 40 миллионов человек. Официальный информационный ресурс: www.scout.org

Ассоциация скаутов Азербайджана (АСА) - является членом Национальной ассамблеи молодежных организаций Азербайджанской Республики, а с 20 августа 2000 года AСА присоединилась к Всемирной организации скаутского движения. Организация была основана 11 октября 1997 года и на сегодняшний день в организации из 16 регионов Азербайджана насчитывается свыше 1750 членов. Официальная страница в социальных сетях: Azərbaycan Skautlar Assosiasiyası

Для информации: info@scout.az

Всемирный скаутский молодежный форум - это платформа для работы, общения и обмена идеями между молодыми лидерами 18-26 лет, небезразличными к будущему скаутинга.

Всемирная скаутская конференция - это управляющий орган Скаутского движения, так называемая "Ассамблея", в которой представлены все страны-участницы Всемирной Скаутской Организации.