Неизвестный мужчина устроил резню в центре Сургута

2017-08-19 13:16 | www.oxu.az | 4

В Сургуте неизвестный напал на прохожих с ножом, в результате чего пострадали восемь человек.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих, причинив 8 гражданам ножевые ранения. Все пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести», — отмечается в заявлении управления.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС ликвидировали нападавшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

С.Б.

