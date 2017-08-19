Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла

2017-08-19 13:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 23-26, днем - 31-36, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 45-50 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя - 24-25, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане - 25-26, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра также будет преимущественно без осадков, ожидается порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 32-37, в горах ночью - 15-20, днем - 23-28 градусов тепла.

(Текст: Талех Агавердиев)