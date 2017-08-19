Установлена личность человека, угрожавшего в Баку оружием водителю автобуса

2017-08-19 13:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Установлена личность человека, угрожавшего в Баку огнестрельным оружием водителю пассажирского автобуса.

Как сообщили Trend в субботу в министерстве внутренних дел, 18 августа, примерно в 20:00 в 7-ое отделение полиции Бинагадинского РУП позвонил человек, который сообщил, что севший на остановке на улице А.Мамедова в маршрутный автобус №85 неизвестный угрожает водителю автобуса пистолетом.

В результате оперативно предпринятых мер была установлена личность человека, совершившего хулиганство, угрожая водителю автобуса - жителю Шамахинского района Гюльаге Худавердиеву, предметом, похожим на огнестрельное оружие. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия. для его поимки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев)