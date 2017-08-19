Мотоциклист заснял свое падение с обрыва – ВИДЕО

2017-08-19 13:45 | www.oxu.az | 6

Американский мотоциклист Мэттью Мюррей чудом остался жив после того, как не вписался в поворот и упал с обрыва в калифорнийском городе Калабасас.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, он упал на скорости примерно 60 километров в час и после падения полторы минуты не издавал ни звука.

Мотоциклист пытался звать на помощь, однако в итоге ему пришлось ползти вверх по склону до трассы.

«Я хотел дойти до мотоцикла, взять телефон и набрать 911, но не мог идти вниз по холму, так что я повернул в другую сторону, и на полпути у меня случился шок», — рассказывает он.

Добравшись до дороги, он привлек внимание водителя, который и вызвал службу спасения.

«Вот твой мотоцикл, а вон там ты упал. В 250 футах (примерно 75 метров — ред.) отсюда», — сказал ему офицер дорожного патруля.

По данным CBS, у Мэттью зафиксированы множественные переломы.

С.Б.

