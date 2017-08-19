В Крыму объявлен режим ЧП из-за схода селя (ВИДЕО)

2017-08-19 14:12 | www.trend.az | 4

Сход селевого потока в районе города Судака в Крыму признан чрезвычайной ситуацией муниципального характера, передает в субботу РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Резкое ухудшение погоды в виде грозы и ливней произошло вечером в пятницу в районе Судака, Феодосии и Коктебеля. В результате селевого потока в районе Судака транспорт, стоящий в заторе, был частично затоплен сходящим грязевым потоком, при этом 15 машин вышли из строя в результате гидроудара. Спасатели эвакуировали 44 человека, включая четырех детей с места подтопления. Им организовано проживание и питание за счет администрации города. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждаются.

"В связи со сходом селевого потока в результате мощного ливня комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ Судак приняла решение сложившуюся ситуацию признать как чрезвычайную ситуацию муниципального характера", - говорится в сообщении.

Власти города поручили незамедлительно начать работы по ликвидации последствий сильного ливня, для этого организован оперативный штаб.