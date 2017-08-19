После развода супруга не освобождает квартиру…

2017-08-19 14:17 | www.trend.az | 3

Вопрос:



Здравствуйте уважаемый Вадим Шнеер. После развода супруга не освобождает квартиру. Квартира была куплена мной до брака. Двое детей и она там задекларированы. Был суд, суд вынес решение, что я должен ей выплатить компенсацию, определили сумму. Я согласен выплатить компенсацию, но она не собирается освобождать квартиру. В приговоре указано, что ей выплачивается сумма и она уходит, а про детей ничего не сказано. При разводе суд постановил, что дети остаются с матерью. Правильно ли я понимаю, что раз дети по решению суда остаются с матерью, значит они уходят с ней? Я не знаю, как мне быть и что делать дальше? Подскажите пожалуйста, компенсацию надо выплачивать после того как они выпишутся из квартиры? Спасибо.

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Если решение суда не исполняется добровольно, то вам надо обратиться к судье с просьбой направить решение для принудительного исполнения.

Что касается детей, то если в решении суда предусмотрено, что они будут проживать с матерью, то они должны жить в том месте, где проживает она.

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