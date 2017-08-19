В Азербайджане стартует проект #SMM2017 Business breakfast

2017-08-19 14:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане стартует проект #SMM2017 Business breakfast, который реализуется Центром карьеры ASAN Kadr школы волонтеров ASAN, сообщили Trend Life организаторы.

Напомним, что реализованный в 2016 году при поддержке Фонда молодежи при Президенте Азербайджана проект, объединил в себе 300 обращений, 12 спикеров, 50 участников, и способствовал 86 процентному уровню обеспечения работой.

Цель проекта #SMM2017 – развитие теоретических и практических знаний о маркетинге в социальных медиа (Social Media Marketing (SMM)), раскрытие творческого потенциала молодежи, развитие предпринимательской деятельности.

В рамках проекта в течение месяца профессионалы в своей сфере поделятся знаниями и опытом с участниками проекта по таким темам как "Цифровой маркетинг", "Маркетинг в социальных медиа", " Стратегический маркетинг", "Поисковая оптимизация" и т.д.

После завершения теоретической части проекта, с целью приобретения практического опыта, из числа участников будут сформированы команды, которые будут направлены на подготовку плана маркетинга.

Отметим, что с учетом конкуренции в современной рыночной экономике, а также с целью демонстрации продукции и услуг широкой аудитории, компании и бизнесмены часто используют инструменты цифрового маркетинга. В связи с этим, с целью продажи и популяризации продукции, маркетинг в социальных медиа превращается в важный инструмент цифрового маркетинга.

Участники проекта #SMM2017 Business breakfast извлекут из этого начинания большую пользу, приобретенные знания помогут им в дальнейшей трудовой деятельности. Проект предусматривает не только встречи со спикерами, но также деловые встречи с работодателями.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)