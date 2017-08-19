Выделены средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации в Сальяне

2017-08-19 14:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Сальян.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Сальян из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 указа Президента Азербайджана "О применении закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год» от 27 декабря 2016 года, ОАО «Азерсу» выделено 11,8 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.