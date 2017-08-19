Путину предложили перенести столицу за Урал

2017-08-19 14:28 | www.oxu.az | 6

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту России Владимиру Путину проект «Доктрины размосквичивания», в котором предложил перенести столицу страны за Урал.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает RT.

Демограф полагает, что необходимо отходить от экономики, сосредоточенной в Москве, к развитию всей страны.

Крупнов пишет, что Россия «гиперцентрализирована»: Московский регион «вобрал в себя практически пятую часть всего российского населения». Кроме того, национальное развитие акцентировано лишь на 15–25 российских мегаполисах, в которых проживает свыше 50 процентов россиян. Специалист отмечает, что россияне живут в 7-10 раз «скученнее, теснее и этажнее, чем англичане и немцы».

«Вынужденно скапливаясь в узких ограниченных точечных зонах, русские люди будут продолжать терять импульс жизненного творчества. Они не захотят увеличивать численность своих семей, уходить от глобальной чумы малодетности и вымирания», — прогнозирует эксперт.

С.Б.

