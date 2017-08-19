Президент Азербайджана прибыл в Гёйгёльский район

2017-08-19 15:08 | www.apa.az | 4

19 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Гёйгёльский район.

Как сообщает АПА, сначала глава государства посетил возведенный в центре города Гейгель памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Гейгельского района Ариф Сеидов проинформировал президента Ильхама Алиева о созидательной работе и благоустройстве, проведенных на территории, где расположен памятник. Было сообщено, что это одно из любимых мест отдыха как жителей района, так и гостей Гейгеля.