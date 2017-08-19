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Проводится диагностическая оценка директоров школ, их заместителей, методистов и госслужащих

2017-08-19 15:15 | www.apa.az | 6

«Проводится диагностическая оценка кадров, занятых в учебных заведениях Азербайджана, не являющихся учителями, но занимающихся педагогической деятельностью - директоров школ, их заместителей, методистов и госслужащих (преподавателей)».

Как передает АПА, заместитель заведующего отделом человеческих ресурсов Минобразования Эшги Багиров сообщил, что с 17 августа в оценке участвуют около 9 тыс. кандидатов.

По его словам, экзамены коснулись директоров школ, их заместителей, методистов и госслужащих, работающих в учебных заведениях по всей стране. «В 2017 году завершилась диагностическая оценка всех учителей в Азербайджане. В конце учебного года возникла необходимость в оценке знаний директоров школ, их заместителей, методистов и госслужащих, работающих в учебных заведениях. По результатам оценки будет известно какие меры надо принять. Если выяснится, что руководители не имеют хороших навыков для преподавания, они будут лишены права вести уроки».

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