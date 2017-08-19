Президент Азербайджана посетил реконструированный парк в Гёйгёле, принял участие в открытии детсада

2017-08-19 15:25 | www.apa.az | 4

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, соданными в парке «Гялябя» в Гёйгёле, а также принял участие открытии после капитальной реконструкции яслей-детского сада номер 4.

Как сообщает АПА, главу государства проинформировали о проделанной в парке «Гялябя» работе и созданных здесь условиях.

Затем, глава государства ознакомился с условиями, созданными в детском саду номер 4 в Гёйгёле.

Было сообщено, что капитальный ремонт двухэтажного здания яслей-детского сада начался в июле 2015 года. Работы завершились в июле этого года. В этом учреждении на 100 мест созданы столовая, игровая и спальная комнаты, комната для занятий, музыкальный кабинет, кухня, медицинский кабинет и склады. Все комнаты оснащены необходимым инвентарем и оборудованием. В здании созданы все условия для отдыха и развлечения детей, что очень важно для их интеллектуального и физического развития, выявления талантов и способностей малышей, охраны их здоровья, привития им навыков общения.

Во дворе яслей-детского сада проведена широкая работа по благоустройству, сооружены аттракционы для развлечения малышей.

Азербайджанское государство реализует важные проекты по организации обучения и воспитания детей, усилению их социальной защиты. Условия, созданные в яслях-детском саду номер 4 в Гёйгёле, являются одним из наглядных примеров проводимой в этом направлении работы.