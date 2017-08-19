В Баку оштрафованы 350 водителей, грубо нарушивших ПДД

2017-08-19 15:28 | www.apa.az | 4

Сотрудники Госуправления дорожной полиции Главного управления полиции Баку продолжают рейды с целью обеспечения безопасности дорожного движения в столице.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, проведенный в Баку последний рейд был нацелен на водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии, не подчинявшихся требованию полиции остановиться, занимавшихся автохулиганством и допустивших другие серьезные нарушения. Водитель автомобиля «Мерседес», задержанного в Наримановском районе за вождение в нетрезвом состоянии, попытался уклониться от ответственности и сбежал, оставив транспортное средство. Родственник водителя, находившийся в машине, напал на сотрудников полиции с камнем в руке. Отметим, что в автомобиле нетрезвого водителя были и дети. Это говорит о том, что сотрудники полиции, вовремя выявив нарушителя, спасли эту семью от большой трагедии. В рамках рейда еще один нетрезвый водитель, управлявший «Лексусом», был задержан в Наримановском районе. В его отношении был составлен протокол. Сотрудники полиции также выявили водителей, занимавшихся автохулиганством и не подчинившихся требованию остановиться. Один из них – водитель машины марки «Daewoo», не подчинился полиции и попытался скрыться, однако был задержан. В ходе расследования выяснилось, что водитель Минар Гахраманов управлял машиной в нетрезвом состоянии. Водитель для определения степени опьянения был отправлен в медпункт, однако он отказался от проверки. В ходе рейда были задержаны и водители мотоциклов, которые в ночное время нарушали порядок, используя дополнительные усилители звука на транспортном средстве. Один из них – водитель мотоцикла Надир Рзаев, который сделал госзнак кустарным способом. Также были приняты меры в отношении водителей, не оплачивающих штрафы. В целом, протоколы составлены в отношении более 350 человек, 70 автомобилей отправлены на временную штрафную стоянку.

Сотрудники Госуправления дорожной полиции Главного управления полиции Баку продолжат рейды с целью обеспечения безопасности дорожного движения в столице.