Президент Ильхам Алиев прибыл в Самух

2017-08-19 17:28 | www.apa.az | 6

19 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Самухский район.

Как сообщает АПА, глава государства посетил возведенный в центре города Самух памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Самухского района Алы Годжаев проинформировал Президента Ильхама Алиева о работе, проделанной на территории вокруг памятника великому лидеру Гейдару Алиеву, а также в районе, реализуемых и намеченных проектах.