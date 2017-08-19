Президент Ильхам Алиев прибыл в Самух
2017-08-19 17:28 | www.apa.az | 6
19 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Самухский район.
Как сообщает АПА, глава государства посетил возведенный в центре города Самух памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.
Глава Исполнительной власти Самухского района Алы Годжаев проинформировал Президента Ильхама Алиева о работе, проделанной на территории вокруг памятника великому лидеру Гейдару Алиеву, а также в районе, реализуемых и намеченных проектах.