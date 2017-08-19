Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Самух-Физули-Ляк-Алибайрамлы-Гарабаглар-Чобанабдаллы-Самух
2017-08-19 19:00 | www.apa.az | 3
19 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Самух-Физули-Ляк-Алибайрамлы-Гарабаглар-Чобанабдаллы-Самух..
Как сообщает АПА, председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических параметрах дороги. Было сообщено, что дорога протяженностью 36 километров имеет четвертую техническую категорию. При строительстве двухполосной дороги были проложены водоотводные трубы различного диаметра и сооружен мост, в 16 местах установлены автобусные остановки.
Было отмечено, что строительство этой дороги, которая соединит 10 населенных пунктов с населением 23 тысячи человек и будет способствовать значительному улучшению грузо- и пассажироперевозок, осуществлено согласно соответствующему Распоряжению Президента Ильхама Алиева, подписанному в 2014 году.
Затем глава государства разрезал ленту в знак открытия дороги.
После этого Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.
В заключение была сделана фотография на память.