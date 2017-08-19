В Испании по запросу Турции задержали немецкого писателя

2017-08-19 19:45 | www.apa.az | 3

Полиция в Испании задержала немецкого писателя турецкого происхождения Догана Аханлы по запросу Турции. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Kölner Stadt-Anzeiger, ссылаясь на его адвоката.

Писатель был задержан в субботу около 8.30 по местному времени (9.30 мск) в Гранаде, где он проводил свой отпуск. Сообщается, что полиция действовала по указанию Интерпола с пометкой о срочности.

По данным адвоката писателя, основанием для задержания послужило уголовное дело, которое возбудили против него в Турции.

Как сообщает издание, 60-летний Аханлы проживает на территории ФРГ с 1992 года и является немецким гражданином. Основной темой его работ служит "геноцид армян".