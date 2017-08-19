Ученые о приближении к Земле гигантского астроида

2017-08-19 15:26 | www.oxu.az | 2

Российские ученые разъяснили ситуацию вокруг крупного астероида Флоренс, который сблизится с Землей 1 сентября 2017 года, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Небесное тело не представляет опасности для Земли, пояснил астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Леонид Еленин.

«Это очередная страшилка "о самом большом астероиде, летящем к Земле". Правда же такова — крупный околоземной астероид (3122) Флоренс пролетит в 7 миллионах километров 1 сентября. Это сближение интересно с научной точки зрения, но не представляет никакой опасности», — отметил ученый.

Астроном также обратил внимание на то, что называть Флоренс «крупнейшим» некорректно. В сравнение от привел астероид Паллада из главного пояса астероидов, диаметр которого достигает 545 километра. Размер Флоренс — 4,4 километра.

В НИИ прикладной математики и механики Томского госуниверситета также подтвердили, что землянам не стоит бояться этого космического объекта. «13 апреля 2029 года астероид Апофис диаметром более 300 метров, про который в последнее время все забыли, пройдет на расстоянии около 37 тысяч километров от Земли. Это в 10 раз ближе, чем Луна, и то его уже никто не боится. А тут миллионы километров», — заметил ведущий инженер отдела небесной механики и астрометрии НИИ Евгений Парфенов.

Крупнейшим Флоренс назвали в НАСА, подразумевая, что астероид стал самым большим объектом за всю историю наблюдений космического агенства за потенциально опасными околопланетными объектами. такие наблюдения НАСА начало в конце 1980-х годов.

С.Б.

