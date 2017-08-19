Председатель СК России лично проконтролирует расследование нападения в Сургуте

2017-08-19 14:36 | www.trend.az | 2

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела о нападении мужчины с ножом на прохожих в Сургуте, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает РИА Новости.

В субботу около полудня по местному времени в центре Сургута вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Ранены семь человек, сам нападавший ликвидирован.

"Бастрыкин взял по личный контроль ход расследования следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре уголовного дела по факту причинения мужчиной ножевых ранений прохожим в городе Сургуте", - сказала Петренко.