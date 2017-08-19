Президент Ильхам Алиев прибыл в Гейгельский район

2017-08-19 15:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу прибыл в Гейгельский район.

Сначала глава государства посетил возведенный в центре города Гейгель памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Глава исполнительной власти Гейгельского района Ариф Сеидов проинформировал Президента Ильхама Алиева о созидательной работе и благоустройстве, проведенных на территории, где расположен памятник. Было сообщено, что это одно из любимых мест отдыха как жителей района, так и гостей Гейгеля.