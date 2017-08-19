Украинец подарил свое гражданство Саакашвили – ФОТО

2017-08-19 16:15 | www.oxu.az | 3

Житель украинского города Николаева «подарил» своё гражданство бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской области Михаилу Саакашвили. Мужчина вышел на одиночный пикет с плакатом «Дарю своё гражданство Саакашвили».

Как передает Oxu.Az, фотографией пикетчика сам Саакашвили поделился с своём «фейсбуке».

«Дарю своё гражданство Саакашвили. Я не могу справиться с мафией Порошенко, а Михаил сможет», — гласит плакат.

В посте бывший губернатор Одесской области поблагодарил пикетчика из Николаева за поддержку.

С.Б.

