Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в парке Победы в Гейгеле

2017-08-19 15:19 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в субботу ознакомился с условиями, созданными в парке Победы в Гейгеле.

Глава государства был проинформирован о работе, проделанной в парке, созданных здесь условиях.

Было отмечено, что в парке Победы проведена широкая работа по благоустройству, заложены озеленительные полосы, посажены декоративные кусты и цветы, поставлены скамейки. В парке созданы все возможности для организации отдыха людей на высоком уровне. Не остались без внимания и дети. Для них на территории парка создан развлекательный комплекс, сооружены аттракционы.

Глава государства посетил возведенный в парке памятник погибшим в Великой Отечественной войне, возложил к нему цветы.

Было сообщено, что капитальная реконструкция в парке общей площадью 2 гектара началась в 2016 году. Здесь сооружены фонтаны, созданы уголки для отдыха, действует кафе.

Благодаря созданию новых парков, уголков отдыха, необходимой сервисной инфраструктуры Гейгель, известный как туристический регион, становится еще более современным. Реконструкция парка Победы является частью проектов, реализуемых в районе в этом направлении.