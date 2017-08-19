Ильхам Алиев совершил визит в Гёйгёльский район – ОБНОВЛЕНО

2017-08-19 17:30 | www.oxu.az | 2

В поселке Ашагы Зурнабад Гейгельского района в субботу после капитальной реконструкции была сдана в эксплуатацию гидроэлектростанция "Чичекли", мощностью 3 МВт.

Как передает Oxu.Az, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии станции после реконструкции.

Президент ОАО "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев проинформировал главу государства о станции.

Было сообщено, что построенная в 1927 году гидроэлектростанция была полностью разрушена в 1997 году в результате селей и оказалась в непригодном для эксплуатации состоянии. В соответствии с поручением Президента Азербайджана о привлечении частных инвестиций в экономику страны, в настоящее время станция приватизирована посредством инвестиционных конкурсов. Здесь были проведены работы по реконструкции, установлено новое оборудование.

Было отмечено, что гидроэлектростанция "Чичекли" очень важна с экономической и социальной точки зрения. Годовая выработка электро­энергии ГЭС составляет 20 миллионов киловатт-часов. Эта станция обеспечит 15 процентов потребностей Гейгельского района и 75 процентов потребностей города Гейгель.

Глава государства ввел в действие реконструированную гидроэлектростанцию "Чичекли".

17:29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял участие в открытии после капитальной реконструкции яслей-детского сада номер 4 в Гейгеле.

Как передает Oxu.Az, глава государства ознакомился с условиями, созданными в детском саду.

Было сообщено, что капитальный ремонт двухэтажного здания яслей-детского сада начался в июле 2015 года. Работы завершились в июле этого года. В этом учреждении на 100 мест созданы столовая, игровая и спальная комнаты, комната для занятий, музыкальный кабинет, кухня, медицинский кабинет и склады. Все комнаты оснащены необходимым инвентарем и оборудованием. В здании созданы все условия для отдыха и развлечения детей, что очень важно для их интеллектуального и физического развития, выявления талантов и способностей малышей, охраны их здоровья, привития им навыков общения.

Во дворе яслей-детского сада проведена широкая работа по благоустройству, сооружены аттракционы для развлечения малышей.

Азербайджанское государство реализует важные проекты по организации обучения и воспитания детей, усилению их социальной защиты. Условия, созданные в яслях-детском саду номер 4 в Гейгеле, являются одним из наглядных примеров проводимой в этом направлении работы.

15:52

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, соданными в парке «Гялябя» в Гёйгёле, а также принял участие открытии после капитальной реконструкции яслей-детского сада номер 4.

Как сообщает Oxu.Az, главу государства проинформировали о проделанной в парке «Гялябя» работе и созданных здесь условиях.

Затем, глава государства ознакомился с условиями, созданными в детском саду номер 4 в Гёйгёле.

Было сообщено, что капитальный ремонт двухэтажного здания яслей-детского сада начался в июле 2015 года. Работы завершились в июле этого года. В этом учреждении на 100 мест созданы столовая, игровая и спальная комнаты, комната для занятий, музыкальный кабинет, кухня, медицинский кабинет и склады. Все комнаты оснащены необходимым инвентарем и оборудованием. В здании созданы все условия для отдыха и развлечения детей, что очень важно для их интеллектуального и физического развития, выявления талантов и способностей малышей, охраны их здоровья, привития им навыков общения.

Во дворе яслей-детского сада проведена широкая работа по благоустройству, сооружены аттракционы для развлечения малышей.

Азербайджанское государство реализует важные проекты по организации обучения и воспитания детей, усилению их социальной защиты. Условия, созданные в яслях-детском саду номер 4 в Гёйгёле, являются одним из наглядных примеров проводимой в этом направлении работы.

15:14

19 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил визит в Гёйгёльский район.

Как сообщает Oxu.Az, глава государства посетил памятник Гейдару Алиеву в центре города Гёйгёль.

Глава Исполнительной власти Гёйгёльского района Ариф Сеидов проинформировал президента о мероприятиях по благоустройству территории, где расположен памятник.

Он сообщил, что это место одно из самых излюбленных мест отдыха жителей района и гостей Гёйгёля.

С.Б.

