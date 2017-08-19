В Гейгеле после капитальной реконструкции сдана в эксплуатацию ГЭС "Чичекли"

2017-08-19 15:55 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - На территории поселка Ашагы Зурнабад Гейгельского района после капитальной реконструкции сдана в эксплуатацию гидроэлектростанция «Чичекли» мощностью 3 МВт.

В открытии станции после реконструкции принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент ОАО «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев проинформировал главу государства о станции.

Было сообщено, что построенная в 1927 году эта гидроэлектростанция в 1997 году была полностью разрушена в результате селей и оказалась в непригодном для эксплуатации состоянии. В соответствии с поручением Президента Азербайджана о привлечении в экономику страны частных инвестиций в настоящее время станция приватизирована путем инвестиционного конкурса. Здесь проведена работа по капитальной реконструкции, установлено новое оборудование.

Было доведено до внимания, что турбинный зал станции, трехэтажное административное здание управления также построены на высоком уровне. На станции установлены три гидротурбины и три гидрогенератора мощностью 1 МВт каждый. В рамках работ по реконструкции на станции созданы 35/6/0,4-киловольтные подстанции и проложены линии электропередачи. Вместимость водного бассейна станции составляет 153 тысячи кубометров, высота плотины – 10, длина – 134, ширина гребня 5, а ширина основания – 60 метров. Здесь сооружен водосброс пропускной способностью 65 кубометров в секунду, водоприемник пропускной способностью 10 кубометров в секунду. Ширина сечения деривационного канала станции составляет пять квадратных метров, а длина – 3800 метров. Здесь также проложен трубопровод протяженностью 500 метров, диаметром 1600 миллиметров.

Было отмечено, что гидроэлектростанция «Чичекли» чрезвычайно важна с экономической и социальной точек зрения. Эта станция производственной мощностью 20 миллионов кВт-часов электроэнергии в год будет удовлетворять 15 процентов потребностей Гейгельского района и 75 процентов потребностей города Гейгель. В строительстве станции было задействовано 80 работников. На территории установлена современная система освещения, проведена работа по благоустройству и заложены полосы озеленения. Здесь предусмотрено создание 20 новых рабочих мест.

В последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане достигнуты важные успехи в области электроэнергетики. ОАО «Азерэнержи» успешно продолжает работу в этом направлении. На сегодняшний день сданы в эксплуатацию 14 гидроэлектростанций. В настоящее время сооружаются четыре станции суммарной мощностью около 15 МВт.

Глава государства ввел в действие гидроэлектростанцию «Чичекли».