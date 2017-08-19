В Каталонии обезвредили террористическую группировку, совершившую теракты

2017-08-19 15:59 | www.trend.az | 3

Террористическая ячейка, которая совершила два теракта в Испании, обезврежена, заявил министр внутренних дел страны Хуан Игнасио Соидо по итогам совещания руководства силовых ведомств по оценке уровня террористической угрозы, передает РИА Новости.

"Вывод, к которому мы пришли на заседании, что практически мы можем сказать, что ячейка полностью обезврежена", - заявил министр на пресс-конференции.

В совещании под председательством главы МВД принимали участие руководители Национальной полиции, Гражданской гвардии, Национального центра разведки, правоохранительных органов Каталонии Mossos d'Esquadra и правоохранительных органов Страны басков Ertzaintza.

По итогам заседания было принято решение не повышать уровень террористической угрозы до максимального пятого, поскольку неизбежной угрозы совершения теракта в стране нет, пояснил министр. Однако будут предприняты дополнительные меры по усилению безопасности, в том числе в местах, наиболее популярных среди туристов.

С 26 июня 2015 года, когда в один день произошли теракты во Франции, Тунисе, Кувейте и Сомали, в Испании действует четвертый уровень угрозы. Четвертый уровень означает "высокий уровень" и предполагает усиленную готовность сотрудников правоохранительных органов, повышенные меры в местах массового скопления людей и на наиболее уязвимых объектах, таких как вокзалы, аэропорты и стратегические предприятия. Пятый уровень вводится при неизбежной угрозе теракта.

Министр добавил, что власти Испании вновь обратились к европейским странам с призывом улучшить "механизм коммуникации между государствами, когда жертвами нападений становятся граждане разных государств".

Соидо также сообщил, что на горячие линии поступило около 250 звонков от граждан, некоторые из них помогли правоохранительных органам получить информацию о людях, которые потенциально могут представлять угрозу.

В четверг днем минивэн въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестными. Этот автомобиль после теракта в Барселоне совершил наезд на полицейских.

Пять террористов были ликвидированы в Камбрильсе, четверо задержаны, двое предположительно погибли при взрыве в доме в Альканаре, где преступники готовили теракты.

Полиция заявляет, что в ячейку входили 12 человек. По данным СМИ, разыскивается основной подозреваемый в совершении наезда на людей в центре Барселоны - Юнес Абуякуб (Younes Abouyaaqoub).