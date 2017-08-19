Трамп рассказал о принятии важных решений по Афганистану

2017-08-19 17:40 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп рассказал, что принял «много важных решений», в том числе по Афганистану.

Как передает Oxu.Az, об этом американский лидер сообщил в Twitter.

«Провел важный день в Кэмп-Дэвиде с нашими очень талантливыми генералами и военными начальниками. Приняли много решений, в том числе по Афганистану», — написал он. Их суть глава Белого дома не раскрыл.

15 августа радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) обратилось с открытым письмом к Трампу, в котором призвало его вывести войска из Афганистана. Талибы утверждают, что продолжающееся насилие в стране напрямую связано с присутствием иностранных сил, которые названы в письме «оккупационными».

С.Б.

