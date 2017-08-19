Грозивший водителю автобуса пистолетом мужчина скрывается из-за долгов

2017-08-19 18:00 | www.oxu.az | 2

Сотрудники Управления полиции Бинагадинского района установили личность мужчины, доставшего пистолет в полном пассажиров автобусе в Баку. Им оказался житель Барды Оруджев Орхан Джамиль оглу, 1988 года рождения.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.

Более того, оказалось, что Оруджев разыскивается полицией за то, что задолжал разным людям определенную сумму. В настоящее время оперативники работают над его поимкой по факту хулиганства по статье 221.3 (хулиганство с применением огнестрельного оружия или предмета, похожего на оружие) Уголовного кодекса АР.

Накануне в соцсетях распространилось видео, где в маршрутный автобус номер 85 на автобусной остановке на улице Мамедова в Баку вошел неизвестный и стал угрожать предметом, похожим на пистолет водителю.

Кадры с размещенной в салоне автобуса камеры запечатлели перепалку между водителем и хулиганом. Водитель пытался объяснить, что в том месте, где пассажиру хочется, останавливать автобус нельзя. Однако, ответ не удовлетворил хулигана, и он, достав из-за брючного ремня пистолет (или похожий на него предмет), пригрозил им водителю и пассажирам.

Затем злоумышленник сошел с автотранспортного средства и удалился.

С.Б.

