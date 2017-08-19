ИГ взяло ответственность за теракт в испанском Камбрильсе

2017-08-19 16:05 | www.trend.az | 4

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в испанском Камбрильсе, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Как сообщил подконтрольное ИГ агентство "Амак", теракт совершили боевики организации.

Ранее ИГ взяло ответственность за теракт в Барселоне.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны - в районе пешеходной улицы Рамбла. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Пять террористов были ликвидированы. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются 65 человек.