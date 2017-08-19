ИГИЛ взяло на себя ответственность за атаку в Сургуте

2017-08-19 18:41 | www.oxu.az | 3

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за вооруженное нападение в Сургуте.

Как передает Oxu.Az, об этом в субботу, 19 августа, сообщает Reuters со ссылкой на связанное с боевиками агентство Amaq.

Утром в субботу, 19 августа, вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в центре города. Семеро раненых были доставлены в Сургутскую травматологическую больницу, детей среди них нет. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

С.Б.

