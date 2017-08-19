В Афганистане ликвидировали одного из командиров «Талибана»

2017-08-19 19:32 | www.oxu.az | 3

Один из высокопоставленных командиров радикального движения «Талибан» Муллах Мохаммад Рахим ликвидирован в Афганистане, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, помимо командира ликвидированы еще четыре боевика в провинции Джаузджан на севере страны.

«Действуя по докладу разведывательных органов, силы безопасности атаковали укрытие «Талибана»… сегодня утром, уничтожив пять боевиков, включая Муллаха Мохаммада Рахима…, и ранив шесть других», - сообщил агентству представитель афганской полиции Сайед Сарвар Хуссайни.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан», ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние «Исламского государства».

C.Б.

