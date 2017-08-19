Финская полиция задержала пять марокканцев по делу о нападении в Турку

2017-08-19 16:15 | www.trend.az | 5

Финская полиция задержала пять граждан Марокко после нападения на прохожих в центре города Турку, сотрудники правоохранительных органов разыскивают еще шестого подозреваемого, сообщила в субботу на пресс-конференции руководитель расследования из финской Центральной криминальной полиции, передает ТАСС.

"Дополнительно к нападавшему задержано еще четыре человека, они также являются гражданами Марокко", - сказала она. "Еще один, шестой человек, объявлен в международный розыск", - добавила руководитель расследования, отметив, что он опасен и, вероятно, находится за пределами Финляндии.

По ее словам, главный подозреваемый - 18-летний мигрант из Марокко - пока отказывается говорить с полицией, но новые попытки допросов будут предприняты в течение дня.

Как сообщила руководитель расследования, полиции известно, что нападавший прибыл в Финляндию как беженец и запрашивал в стране убежище. Она указала, что он приехал в 2016 году и "проходил процесс по запрашиванию убежища". По ее словам, он проживал в Турку и в центре приема беженцев. Его дело находится на рассмотрении у миграционных властей.

Полиция сначала рассматривала нападение в Турку как убийство двух человек и попытку убийства в восьми случаях, но теперь эти преступления расследуются как теракт.

По мнению полиции, мишенью напавшего на прохожих в центре финского Турку, судя по всему, были женщины. "В настоящий момент ситуация выглядит так, что целью атаки были женщины. Погибшие в результате нападения - женщины, среди пострадавших - шесть женщин и двое мужчин. Мужчин ранили, когда они пытались помочь женщинам", - сказала руководитель расследования.

Результаты судебно-медицинской экспертизы пока не готовы, поэтому полиция не может дать ответ на вопрос, находился ли нападавший под воздействием какого-либо препарата во время атаки.