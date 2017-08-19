Рамиль Гулиев выступит на этапе Бриллиантовой лиги

2017-08-19 20:35 | www.oxu.az | 2

20 августа в Бирмингеме (Великобритания) пройдут соревнования 12-го этапа легкоатлетической Бриллиантовой лиги-2017.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, в Бирмингеме выступит и новоиспеченный чемпиона мира, азербайджанский спринтер, выступающий за Турцию Рамиль Гулиев.

В рамках соревнований:

мужчины поспорят в прыжках в длину и в высоту, в толкании ядра, в беге на 200 и на 800 метров, а также в беге на 110 метров с барьерами;

женщины выяснят отношения в прыжках с шестом, в тройном прыжке, в метании диска, в барьерном беге на 400 метров, в беге на 100, на 400, на 1 500 и на 3 000 метров.

Э.А.

