Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Гейгельской зональной ветеринарной лаборатории (ФОТО)

2017-08-19 17:09 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу ознакомился с условиями, созданными в административно-лабораторном корпусе и зональной ветеринарной лаборатории Гейгельского районного управления министерства сельского хозяйства.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия административно-лабораторного корпуса Гейгельского районного управления министерства сельского хозяйства.

Министр сельского хозяйства Гейдар Асадов проинформировал Президента Ильхама Алиева об электронной системе сельского хозяйства.

Административно-лабораторный корпус построен в рамках государственных инвестиционных программ 2014-2016 годов. Общая площадь трехэтажного здания - свыше 1700 квадратных метров.

Глава государства также ознакомился с условиями, созданными в Гейгельской зональной ветеринарной лаборатории. Проект реконструкции лаборатории был реализован в 2017 году. В рамках работ по реконструкции в лаборатории созданы новые отделы, установлено современное оборудование.

После ознакомления с лабораторией Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.

Затем министр сельского хозяйства Гейдар Асадов проинформировал главу государства о проведении Государственной ветеринарной службой эпизоотических мероприятий в районных ветеринарных управлениях, оборудовании и принадлежностях, необходимых для оказания ветеринарных услуг.