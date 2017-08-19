В Японии девять человек попали в больницы после удара молнии
2017-08-19 17:15 | www.trend.az | 2
Девять человек были направлены в больницы после удара молнии в одном из токийских парков, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо
Удар молнии был зафиксирован в парке токийского района Сэтагая. Пострадавшие жалуются на онемение конечностей. Однако угрозы для жизни нет.
В пригороде столичной префектуры, городе Футю, удар молнии привел к обесточиванию и перебоям движения электропоездов.
Вечером в Токио разыгралась гроза. Несколько часов раздавались раскаты грома, сверкала молния. Был отменен фестиваль фейерверков на реке Тама – один из самых масштабных и популярных среди токийцев.